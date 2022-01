(Di sabato 22 gennaio 2022) Ilsi unisce al dolore della famiglia Diper ladi, ex allenatore della formazione partenopea. In un tweet la SSCN di Aurleio De Laurentiis ha scritto: “Il Presidente De Laurentiis e tutta la SSCsi uniscono al dolore della famiglia Diper la scomparsa del caro, storico e indimenticabile allenatore della squadra azzurra”. Il Presidente De Laurentiis e tutta la SSCsi uniscono al dolore della famiglia Diper la scomparsa del caro, storico e indimenticabile allenatore della squadra azzurra. pic.twitter.com/oQ85OwsxVZ — Official SSC(@ssc) January 22, 2022 Napoletano nel sangue,Di ...

Advertising

cn1926it : Addio a #GiannidiMarzio, scoprì #Maradona: il cordoglio della #SSCNapoli - infoitcultura : Morte Gianni Di Marzio, il cordoglio del Napoli - NapoliCM : ???? È morto Gianni di Marzio, lutto a Napoli: Gianluca in lacrime, l'annuncio ??? - NicolaAri : svegliarsi con la notizia della morte di Gianni di marzio :(( - tuttonapoli : Morte Gianni Di Marzio, il messaggio di cordoglio di ADL e la SSCNapoli -

Ultime Notizie dalla rete : Morte Gianni

All'età di 82 anni, si è spentoDi Marzio, allenatore, consulente di mercato e commentatore tv: cordoglio nel mondo del calcioE' morto a 82 anniDi Marzio, figura importante del mondo del calcio. La redazione di Calciomercato.it si stringe attorno al collega Gianluca e a tutta la famiglia di Marzio in questo momento di dolore ed esprime ...All'età di 82 anni è scomparso l'ex allenatore del Napoli (e non solo)Di Marzio Grave lutto nel mondo del calcio, è scomparso nella notte l'ex allenatoreDi Marzio. Aveva 82 anni e a ...Un gravissimo lutto per il mondo del calcio. È scomparso, a 82 anni, Gianni Di Marzio. Napoletano, era stato negli anni '70 un allenatore di grande successo, portando il Catanzaro in ...Il mondo del calcio piange la scomparsa di Gianni Di Marzio, ex allenatore e dirigente, deceduto all'età di 82 anni. A darne l'annuncio il figlio Gianluca, giornalista di Sky Sport, su Twitter ...