Lazio-Atalanta 0-0 Inizio interlocutorio | fasi confuse e di studio 15’- Diretta

(Di sabato 22 gennaio 2022) Per la quarta partita del girone di ritorno l’in trasferta a Roma contro la. È emergenza Covid, visto che a partire per la trasferta capitolina sono stati questa mattina alle 12 solo 11 giocatori più i portieri, il resto sono tutti ragazzi della Primavera.

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo L'episodio arbitrale chiave del match valido per la 23ª giornata di Serie A 2021/22: moviolaL'episodio chiave della moviola del match tra, valido per la 23ª giornata della Serie A 2021/22. Dirige la sfida l'arbitro Sozza. L'EPISODIO CHIAVE DEL MATCH In ...Dopo i dubbi delle ultime ore,si gioca. Nessun nuovo caso nella squadra di Gasperini, che però è all'Olimpico senza nove big: non sono neanche in panchina Hateboer, de Roon, Koopmeiners, Pasalic, Gosens (...Ho giocato tante partite con Leiva e Milinkovic, speriamo oggi di fare sempre meglio e aiutare la squadra per ottenere questi tre punti" Luis Alberto, Lazio: "È una gara importante e… Leggi ...Serie A TIM | 23ª giornata Sabato 22 gennaio 2022, ore 20.45 Stadio Olimpico, Roma LAZIO - ATALANTA FORMAZIONI UFFICIALI LAZIO (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Luiz ...