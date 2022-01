Advertising

andreapurgatori : Altro che candidati. Incidente sul lavoro: operaio 64enne precipita nel vuoto da 5 metri e muore a Pomezia… - Agenzia_Ansa : Incidente ferroviario allo scalo merci dell'interporto SiTo di Orbassano (Torino). Scontro frontale tra due convogl… - Corriere : Incidente sul lavoro: operaio 64enne precipita nel vuoto da 5 metri e muore a Pomezia - Italia_Notizie : Incidente nel Bresciano, si scontrano un pullman e un’auto: almeno cinque i morti - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Cinque persone sono morte in seguito ad un'incidente avvenuto in serata nel comune di Rezzato, in provincia di Brescia. N… -

Ultime Notizie dalla rete : Incidente nel

L'è inaccettabile e inaccettabile è ogni morte sul lavoro ". Ma ieri ce ne sono state altre due. Una a Busano,Torinese: Vincenzo Pignone, operaio di 58 anni, ha perso la vita cadendo ...Un ragazzo di 19 anni di Colle Brianza (Lecco), ha perso la vita oggi, travolto da un albero mentre stava tagliando legna in un bosco della zona. L'è avvenutopomeriggio in un bosco in territorio di Dolzago, in località La Berta, al confine con Sirone. Per cause ora in corso d'accertamento da parte dei carabinieri, il giovane è ...martignacco Sono tornati a salire i contagi da Covid nel territorio di Martignacco, e sulla mappa della Protezione civile regionale, che quotidianamente dà conto dell’andamento della pandemia, il comu ...Cinque persone sono morte in seguito ad un'incidente avvenuto in serata sulla strada provinciale 45 nel comune di Rezzato, in provincia di Brescia. Secondo le prime informazioni dei vigili ...