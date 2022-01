Il messaggio criptico di Alex Belli per Delia Duran | la lascia o fa un passo indietro?

Leggi su ultimenotizieflash

(Di sabato 22 gennaio 2022) Dopo i vari monologhi della puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda il 21 gennaio 2022,è di nuovo protagonista della soap più noiosa di questi ultimi mesi. Ieri sera, si è ovviamente capito da solo, nel suo discorso ae poi in quello fatto a Soleil. Alla sua compagna ha infatti detto di essere pronto a tornare con lei, a stare insieme ( denigrandola anche pubblicamente, ricordandole davanti a 3 milioni di italiani che non è la santarellina che vuole far credere); ha lanciato messaggi subliminali, come quello che a casa c’è sua madre insieme a lui ( mettendoin difficoltà, visto che per tutta la notte si è chiesta dove andrebbe la donna se leisse). Poi è passato alle frasi dolci, all’anelloto come ...