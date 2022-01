Giustizia: pg Milano, 'prevenzione è certezza della pena, piaga lunghezza processi' (Di sabato 22 gennaio 2022) Milano, 22 feb. (Adnkronos) - "E' scorretto e pericoloso ritenere che l'esito della attività giudiziaria sia direttamente ed esclusivamente collegato a compiti di prevenzione generale che coinvolgono anche altri elementi della formazione individuale , dalla scuola, alla famiglia". Lo sostiene il procuratore generale di Milano Francesca Nanni durate l'inaugurazione dell'anno giudiziario. "La vera prevenzione deriva non tanto dalla severità della pena, ma dalla certezza della medesima, anzi dalla percezione di certezza della punizione che i singoli possono avere". Sulla certezza della pena intervengono diversi fattori: "sicuramente la ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 22 gennaio 2022), 22 feb. (Adnkronos) - "E' scorretto e pericoloso ritenere che l'esitoattività giudiziaria sia direttamente ed esclusivamente collegato a compiti digenerale che coinvolgono anche altri elementiformazione individuale , dalla scuola, alla famiglia". Lo sostiene il procuratore generale diFrancesca Nanni durate l'inaugurazione dell'anno giudiziario. "La veraderiva non tanto dalla severità, ma dallamedesima, anzi dalla percezione dipunizione che i singoli possono avere". Sullaintervengono diversi fattori: "sicuramente la ...

Advertising

Rosskitty77 : RT @longagnani: prof. Fabio Luzzatto Cattedra di Diritto civile a Milano in una scuola superiore dipendente dal ministero dell'Agricoltura,… - gandolag : RT @martinoloiacono: Giustizia: Pg Milano, abbandonare pregiudizi politici. 'L'agire in base a una ideologia può causare danni enormi'. (AN… - TelemiaLaTv : GIUSTIZIA: CORTE APPELLO MILANO,TOGHE NON PERSEGUANO CARRIERA “NO ALL’ INACETTABILE MODELLO DI UN MAGISTRATO BUROCR… - cicheresta1 : RT @longagnani: prof. Fabio Luzzatto Cattedra di Diritto civile a Milano in una scuola superiore dipendente dal ministero dell'Agricoltura,… - drubald : RT @longagnani: prof. Fabio Luzzatto Cattedra di Diritto civile a Milano in una scuola superiore dipendente dal ministero dell'Agricoltura,… -