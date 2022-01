Week end 22-23 gennaio a Firenze e in Toscana | «Il pipistrello» al Maggio | spettacoli | eventi

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Gifuni alla Pergola, Vadim Repim agli Amici della Musica di, Marco Masini al Teatro Verdi, Libernauta, le attività per ragazzi al Museo Marini, la ripresa della stagione al Teatro Corsini di Barberino, la Sagra delle frittelle a San Donato in Collina, i concerti della Fondazione Promusica al Teatro Manzoni di Pistoia L'articolo proviene daPost.

Advertising

Agenzia_Ansa : Le mostre del week end, dai reperti di Pompei alle donne nell'arte. Per non dimenticare Shoah, torna a Genova Tracc… - WeCinema : Week end al cinema: una grande amicizia tra una ragazza e due straordinari cuccioli ne #IlLupoEIlLeone, #Takeaway c… - WeCinema : Week end al cinema: #UnaFamigliaVincente con #WillSmith premiato con il #GoldenGlobe sulla storia di Serena e Venus… - PiacenzaSera : Week end con tempo stabile nel piacentino, ma attenzione a gelate e nebbia - Tempo stabile nel week end nel piacent… - atlantide_Chris : RT @robymessi65: Che dite se adesso inizia il mio week end????? ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Week end

MilanoToday.it

Penso che abbia un nome in testa , il prossimo sarà undi incontri e conversazioni. Salvini dovrà decidere come giocare questa leadership di numeri che hanno, se diventerà leadership ...Penso che abbia un nome in testa, il prossimo sarà undi incontri e conversazioni. Salvini dovrà decidere come giocare questa leadership di numeri che hanno, se diventerà leadership politica'...Blocco del traffico da domani alle 23 fino alle 5 di lunedì Disagi nel tratto dal capoluogo a Voghera e Stradella ...Come si snoderà il week-end delle giovanili del Torino? Detto della Primavera che terrà un allenamento congiunto contro il Gozzano in attesa della ripresa del campionato il prossimo 29 gennaio contro ...