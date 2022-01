Viabilità Roma Regione Lazio del 21-01-2022 ore 19:15 (Di venerdì 21 gennaio 2022) Viabilità DEL 21 GENNAIO 2022 ORE 1905 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio RIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA SUL RACCORDO IN ESTERNA ALTEZZA TUSCOLANA, PERMANGONO RALLENTAMENTI A PARTIRE DALL’APPIA CODE SULL’A12 Roma CIVITAVECCHIA A CAUSA DI LAVORI ALTEZZA SANTA AMRINELLA IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA PRESTAR EATTENZIONE AL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA A VILLANOVA SI STA IN CODA SU VIA AMREMMANA INFERIORIE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA VIA DELLA CAMPANELLA E VIA TIBURTINA SU VIA CASILINA COSE TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI MENTRE SU VIA APPIA ALTEZZA CENTRO URBANO DI ALBANO CODE PER TRAFFICO OINTENSO NEI DUE SENSI DI MARCIA UN INVITO ALLA PRUDENZA , SONO IN CORSO LE OPERAZIONI INVERNALI CON MEZZI SPARGISALE SULLE ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 21 gennaio 2022)DEL 21 GENNAIOORE 1905 VALERIA VERNINI UN SALUTO E BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLARIMOSSO L’INCIDENTE AVVENUTO IN PRECEDENZA SUL RACCORDO IN ESTERNA ALTEZZA TUSCOLANA, PERMANGONO RALLENTAMENTI A PARTIRE DALL’APPIA CODE SULL’A12CIVITAVECCHIA A CAUSA DI LAVORI ALTEZZA SANTA AMRINELLA IN DIREZIONE DI CIVITAVECCHIA PRESTAR EATTENZIONE AL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA A VILLANOVA SI STA IN CODA SU VIA AMREMMANA INFERIORIE NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA VIA DELLA CAMPANELLA E VIA TIBURTINA SU VIA CASILINA COSE TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO NELLE DUE DIREZIONI MENTRE SU VIA APPIA ALTEZZA CENTRO URBANO DI ALBANO CODE PER TRAFFICO OINTENSO NEI DUE SENSI DI MARCIA UN INVITO ALLA PRUDENZA , SONO IN CORSO LE OPERAZIONI INVERNALI CON MEZZI SPARGISALE SULLE ...

Advertising

Giovann98246169 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità traffico intenso a via delle Capannelle, tra via Lucrezia Romana e via Tuscolana; sul Gra, tra via Nomen… - romamobilita : #Roma #viabilità Portuense, ripristinato il percorso della 711. - romamobilita : #Roma #viabilità traffico rallentato, sulla Tangenziale, tra le uscite di Corso Francia e via Salaria. - romamobilita : #Roma #viabilità traffico intenso a via delle Capannelle, tra via Lucrezia Romana e via Tuscolana; sul Gra, tra via… - romamobilita : #Roma #viabilità traffico rallentato a via Appia Pignatelli, tra via Appia Antica e via dell'Almone; a via Salaria,… -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Si rompe una tubatura del gas: i Vigili del Fuoco transennano l'area e permettono l'intervento dei tecnici Sul posto oltre alle squadre di competenza, il funzionario di guardia VF e Roma Capitale per la gestione della viabilità. Al momento si attende la chiusura completa della tubazione interessata.

Violento scontro in A1 fra 4 auto e un pulmino, 5 feriti ... con pesanti ripercussioni sul traffico, deviato - ove possibile - su altre viabilità. I mezzi ... in direzione Roma, nel tratto fra i caselli di Valdarno e di Arezzo. Cinque i mezzi coinvolti, un ...

Viabilità Roma: strade chiuse e bus deviati nel weekend Radio Colonna Sul posto oltre alle squadre di competenza, il funzionario di guardia VF eCapitale per la gestione della. Al momento si attende la chiusura completa della tubazione interessata.... con pesanti ripercussioni sul traffico, deviato - ove possibile - su altre. I mezzi ... in direzione, nel tratto fra i caselli di Valdarno e di Arezzo. Cinque i mezzi coinvolti, un ...