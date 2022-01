Tabellone Australian Open 2022 maschile | Djokovic out | Berrettini e Sinner teste di serie

Leggi su sportface

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Ilprincipaledegli, primo Slam stagionale per quanto riguarda il tennis professionistico. Novakescluso dal seeding composto da molti tra i migliori giocatori al mondo, tra i quali spiccano inoltre Daniil Medvedev e Alexander Zverev, suoi principali antagonisti. Il tedesco, nel dettaglio, ha trionfato al termine delle ultime Atp Finals, mentre il russo ha sgretolato i sogni del serbo agli Us. L’Italia si presenta con tre tennisti comedi, ossia Matteo, Jannike Lorenzo Sonego; il capitolino tenterà l’ennesimo guizzo Slam, questa volta con l’obiettivo di arrivare sino in fondo. L’altoatesino, invece, non ha intenzione ...