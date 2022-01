Sostegni Ter approvato, le novità in arrivo (Di venerdì 21 gennaio 2022) Finalmente vede la luce il decreto Sostegni Ter, il nuovo decreto legge licenziato nelle scorse ore dal Consiglio dei Ministri dopo settimane non semplici per la maggioranza e per il Governo. Dalla prima bozza fatta circolare nelle prime ore del mattino, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la norma, composta da 29 articoli, punta a ristorare le attività più colpite da questa fase cruciale della pandemia. Sostegni e caro bollette Tra le misure del nuovo decreto Sostegni hanno trovato spazio anche le norme contro il caro-bollette. “Per contrastare il caro bollette – spiega la viceministra all’Economia Laura Castelli – abbiamo approvato 4 misure significative, che si aggiungono a quelle già contenute nell’ultima Legge di Bilancio. Grazie a questo decreto legge, che recepisce molte delle proposte che ... Leggi su fmag (Di venerdì 21 gennaio 2022) Finalmente vede la luce il decretoTer, il nuovo decreto legge licenziato nelle scorse ore dal Consiglio dei Ministri dopo settimane non semplici per la maggioranza e per il Governo. Dalla prima bozza fatta circolare nelle prime ore del mattino, in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, la norma, composta da 29 articoli, punta a ristorare le attività più colpite da questa fase cruciale della pandemia.e caro bollette Tra le misure del nuovo decretohanno trovato spazio anche le norme contro il caro-bollette. “Per contrastare il caro bollette – spiega la viceministra all’Economia Laura Castelli – abbiamo4 misure significative, che si aggiungono a quelle già contenute nell’ultima Legge di Bilancio. Grazie a questo decreto legge, che recepisce molte delle proposte che ...

