Sci alpino, slalom maschile Kitzbuehel 2022 domani in tv: programma, orari e diretta streaming (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il programma, gli orari e la diretta tv dello slalom maschile di Kitzbuehel 2022, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. Dopo lo splendido podio di Giuliano Razzoli a Wengen, gli slalomisti saranno impegnati domani sulle piste austriache. Atleti al via a partire dalle ore 10.15 per la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 13.45. programma OLIMPIADI PECHINO 2022 diretta tv– Le gare saranno trasmesse in diretta tv sui canali di RaiSport (in chiaro) e Eurosport, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Eurosport Player, SkyGo, Discovery+ e DAZN. Sportface vi terrà compagnia ... Leggi su sportface (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il, glie latv dellodi, valido per la Coppa del Mondo di sci. Dopo lo splendido podio di Giuliano Razzoli a Wengen, gliisti saranno impegnatisulle piste austriache. Atleti al via a partire dalle ore 10.15 per la prima manche, mentre la seconda è prevista alle ore 13.45.OLIMPIADI PECHINOtv– Le gare saranno trasmesse intv sui canali di RaiSport (in chiaro) e Eurosport, mentre lasarà disponibile su Rai Play, Eurosport Player, SkyGo, Discovery+ e DAZN. Sportface vi terrà compagnia ...

Advertising

Eurosport_IT : Che bello rivedere Giuliano Razzoli sul podio ???????? Il video della premiazione: - GuidaTVPlus : 21-01-2022 21:35 #RaiSport+ Sci Alpino - Coppa del Mondo 2021/22, Kitzbuhel/AUT: Discesa maschile #Sci #Sport - sportface2016 : Sci alpino, la start list dello #slalom maschile di #Kitzbuhel: i pettorali di partenza e gli italiani in gara - sportface2016 : #Sci La start list della discesa libera di domani a #Cortina, attesa per #Goggia, #Brignone e le altre italiane - Campioni_cn : Sci alpino femminile, Coppa del mondo, Marta Bassino pronta per le gare di Cortina: 'Qua è sempre molto bello, la p… -