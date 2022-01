Samsung conferma l' Unpacked di Febbraio e lascia intendere che l' S22 Ultra sarà il nuovo Galaxy Note

Advertising

Digital_Day : Samsung conferma l'arrivo a febbraio della nuova gamma Galaxy S22 e promette grandi novità per gli amanti dei Galax… - Roby_Passarelli : Samsung conferma evento Galaxy S22 a febbraio e cita il Note | Video - P0PPEL : RT @TuttoAndroid: Samsung conferma Galaxy S22 a febbraio e preannuncia una rivoluzione mobile - telodogratis : Samsung conferma evento Galaxy S22 a febbraio e cita il Note | Video - TuttoAndroid : Samsung conferma Galaxy S22 a febbraio e preannuncia una rivoluzione mobile -

Ultime Notizie dalla rete : Samsung conferma

A febbraio il nuovo evento targato Samsung dove verrà presentata la nuova gamma di smartphone Galaxy S22. La versione Ultra raccoglierà l'eredità della gamma Galaxy Note, parola di Samsung.Samsung ha annunciato in via ufficiale che a Febbraio 2022 terrà un nuovo Unpacked per presentare la nuova gamma di smartphone top di gamma 2022.