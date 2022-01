La scarsa attendibilità del tampone (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il test che si prenota in farmacia o si esegue a casa fallisce nel 30 per cento dei casi. E sulla variante Omicron è ancora meno affidabile. Così in Italia sono in crescita i falsi negativi. Cè chi ha fatto il tampone a casa ed era negativo, ma con il molecolare ha scoperto di essersi ammalato. C’è chi, invece, ha eseguito un tampone negativo in farmacia poi, chiamato dalla Asl e ormai certo di aver terminato l’isolamento, è stato dichiarato ancora positivo. C’è anche chi, in una famiglia di positivi, visibilmente stremato da tutti i sintomi, non viene rilevato come infetto dal test rapido e così è costretto a richiedere un permesso per non andare a lavoro. Sono solo alcuni esempi che oggi scandiscono la vita di milioni di italiani. Ma si potrebbe continuare a lungo. Perché variegata è la casistica che assedia il nostro Paese, stretto nella morsa della ... Leggi su panorama (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il test che si prenota in farmacia o si esegue a casa fallisce nel 30 per cento dei casi. E sulla variante Omicron è ancora meno affidabile. Così in Italia sono in crescita i falsi negativi. Cè chi ha fatto ila casa ed era negativo, ma con il molecolare ha scoperto di essersi ammalato. C’è chi, invece, ha eseguito unnegativo in farmacia poi, chiamato dalla Asl e ormai certo di aver terminato l’isolamento, è stato dichiarato ancora positivo. C’è anche chi, in una famiglia di positivi, visibilmente stremato da tutti i sintomi, non viene rilevato come infetto dal test rapido e così è costretto a richiedere un permesso per non andare a lavoro. Sono solo alcuni esempi che oggi scandiscono la vita di milioni di italiani. Ma si potrebbe continuare a lungo. Perché variegata è la casistica che assedia il nostro Paese, stretto nella morsa della ...

