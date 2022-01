Icardi Juve, spunta un retroscena sull’affare con il Psg (Di venerdì 21 gennaio 2022) spunta un clamoroso retroscena sulla trattativa tra Juventus e Psg per Mauro Icardi: i francesi volevano Kean La Juventus nei giorni scorsi aveva sondato il terreno per Mauro Icardi con il PSG. I bianconeri avevano offerto un prestito secco ai parigini, soluzione non del tutto consona per la squadra di Pochettino. Viene svelato, però un retroscena riguardo alla trattativa. Il Psg avrebbe aperto al prestito soltanto con Moise Kean nell’affare. Saltato, poichè, il classe 2000 ha già indossato due maglie in questa stagione e la terza è vietata dalla FIFA. A riportarlo Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 21 gennaio 2022)un clamorososulla trattativa trantus e Psg per Mauro: i francesi volevano Kean Lantus nei giorni scorsi aveva sondato il terreno per Maurocon il PSG. I bianconeri avevano offerto un prestito secco ai parigini, soluzione non del tutto consona per la squadra di Pochettino. Viene svelato, però unriguardo alla trattativa. Il Psg avrebbe aperto al prestito soltanto con Moise Kean nell’affare. Saltato, poichè, il classe 2000 ha già indossato due maglie in questa stagione e la terza è vietata dalla FIFA. A riportarlo Gianluca Di Marzio. L'articolo proviene da Calcio News 24.

SkySport : Juventus-Icardi, quel tentativo a inizio mercato: il Psg aveva chiesto Kean #SkyCalciomercato #Calciomercato… - AlfredoPedulla : #Juve: nuovo contatto con il #PGS stamattina per #Icardi, per quasi tutti fuori dai giochi. Ci sono ancora spiragli… - ikaros990 : @AslanNerazzurro @Wazza_CN Io mi ricordo di pagine su pagine di Icardi alla Juve o al Napoli quando non aveva ancor… - junews24com : Icardi Juve, trattativa col Psg bloccata da…Kean: la rivelazione - Skysurfer72 : @EnricoP1998 @viasyba Icardi non arriva.. il PSG vuole Kean in cambio e Kean dopo Everton e Juve in questa stagione… -