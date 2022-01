Gianni Morandi | L' incidente mi ha cambiato Bastavano sette secondi in più

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Unche poteva costargli la vita. "Questione di sei o" dice lui con un sorriso ma è facile indovinarne il brivido gelido che gli risale lungo su per la schiena al solo pensiero. ...

2011. È l'anno della conduzione di Gianni Morandi. Ed è l'anno soprattutto di una canzone stupenda, che vince il Festiv…

... Noemi : "You Make Me Feel A Natural Woman" ( Aretha Franklin ); Ana Mena con Rocco Hunt : Medley; Iva Zanicchi : "Canzone" ( Milva );con Mousse T : Medley; Achille Lauro con ...sembra lo stesso di sempre, quel concentrato di umiltà e disponibilità verso gli altri, di passioni e semplicità. Eppure qualcosa è cambiato. E anche lui lo ammette: "Sono dovuto ...Un incidente che poteva costargli la vita. “Questione di sei o sette secondi” dice lui con un sorriso ma è facile indovinarne il brivido gelido ...Tra le quindici proprietà straniere nei professionisti italiani, la Pistoiese sarà la prima teutonica nel nostro calcio Con il passaggio delle quote di maggioranza della Pistoiese dalla Holding Aranci ...