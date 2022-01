Doc diventa primario? (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il reparto dell'ospedale è a rischio e Doc deve prendere una decisione importante. Scopri cosa succede. Tvserial.it. Leggi su tvserial (Di venerdì 21 gennaio 2022) Il reparto dell'ospedale è a rischio e Doc deve prendere una decisione importante. Scopri cosa succede. Tvserial.it.

Advertising

johnwxsherlock : @artemiseea E poi nella S1 lei gli aveva dato un palo immenso perché innamorata di doc,scopre che in realtà è innam… - psychopatica_ : Doc diventa primario?????????? #DocNelleTueMani2 - MaxxGhe : 20/01/2003. '8 Mile', bio pic incentrato sui primi anni di vita di EMINEM, interpretato da lui stesso, diventa il f… - AMikAlice : RT @virpix: @pierspollon Pazzesco il commissario Paoletto de 'la porta rossa' che diventa dottore in DOC ???? - virpix : @pierspollon Pazzesco il commissario Paoletto de 'la porta rossa' che diventa dottore in DOC ???? -