Covid, Crisanti a La7: "Variante più cattiva in autunno? Poco probabile. Senza i vaccini, precedenti ondate sarebbero solo un antipasto"

"Entro l'autunno prossimo, avremo tantissime persone che sono state esposte a Omicron e che sono state vaccinate. Questo sicuramente avrà un impatto sulla suscettibilità della popolazione, nel senso che la maggior parte della popolazione sarà non suscettibile sia a Omicron, sia ad altre varianti. Quindi, io penso che ci avviamo verso una situazione sicuramente più tranquilla". Sono le parole pronunciate a "Piazzapulita" (La7) da Andrea Crisanti, direttore Dipartimento di Microbiologia Molecolare Università di Padova, che smentisce parzialmente il timore ventilato dal virologo Guido Silvestri, secondo il quale potrebbe affacciarsi a ottobre una nuova Variante più aggressiva. Crisanti definisce "Poco probabile" l'eventualità che nell'autunno prossimo possa emergere una nuova variante più cattiva.

