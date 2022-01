Correa, lungo stop per l’argentino: le soluzioni per l’Inter (Di venerdì 21 gennaio 2022) È arrivata da poco l’ufficialità in merito all’entità dell’infortunio di Joaquin Correa. L’attaccante dell’Inter, dopo l’uscita in lacrime nel match di Coppa Italia contro l’Empoli, resterà fuori per circa un mese. La gara, vinta dai nerazzurri per 3-2 nei tempi supplementari, ha catapultato la formazione milanese ai quarti di finale, dove affronteranno la Roma di Mourinho (vincente per 3-1 contro un pimpante Lecce). Il comunicato del club l’Inter, attraverso i suoi canali ufficiali, ha chiarito le condizioni dell’argentino per mezzo di un preciso comunicato: “Joaquin Correa si è sottoposto oggi a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L’esame ha evidenziato una distrazione ai flessori della coscia sinistra. Il giocatore verrà rivalutato tra circa due ... Leggi su zon (Di venerdì 21 gennaio 2022) È arrivata da poco l’ufficialità in merito all’entità dell’infortunio di Joaquin. L’attaccante del, dopo l’uscita in lacrime nel match di Coppa Italia contro l’Empoli, resterà fuori per circa un mese. La gara, vinta dai nerazzurri per 3-2 nei tempi supplementari, ha catapultato la formazione milanese ai quarti di finale, dove affronteranno la Roma di Mourinho (vincente per 3-1 contro un pimpante Lecce). Il comunicato del club, attraverso i suoi canali ufficiali, ha chiarito le condizioni delper mezzo di un preciso comunicato: “Joaquinsi è sottoposto oggi a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. L’esame ha evidenziato una distrazione ai flessori della coscia sinistra. Il giocatore verrà rivalutato tra circa due ...

