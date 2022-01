Calcioomercato Juventus | Agnelli vuole un Pallone D’Oro in squadra

(Di venerdì 21 gennaio 2022) Laa tutti i costi portare unin rosa eè pronto a tutti gli effetti a fare follie. Andreasta sondando il mercato e l’attacco è sicuramente uno dei principali problemi delladi quest’anno, ma con l’arrivo di unci sarebbe sicuramente la possibilità di svoltare. Vincere il premio di miglior giocatore dell’anno è un titolo sicuramene che fa molto piacere e che permettere di entrare per sempre in una cerchia ristretta di campionissimi. Ileuropeo è sicuramente il più importante e da quando ha aperto i propri confini anche al Sudamerica è diventato praticamente a tutti gli effetti il vero e proprio riconoscimento più ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Calcioomercato Juventus

Juventus-Fiorentina women. Partita valida per la 13° giornata del campionato di Serie A di calcio femminile. Quando si gioca e come vederla in Tv. Orario e ultime sulle formazioni. Juventus femminile ...Dusan Vlahovic conteso tra due squadre: dieci giorni per chiudere l'affare, con lo sprint che da Torino è finalmente arrivato ...