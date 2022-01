Buoni motivi per non disprezzare il Superbonus (Di venerdì 21 gennaio 2022) Che i liberisti mi perdonino, ma io al Superbonus non riesco a essere così contrario. Conosco bene le sue implicazioni economiche e morali, a cominciare dai debiti scaricati sulle nuove generazioni. Ma conosco bene anche il sud. Al sud ho sempre patito il freddo. Sia perché al nord la montagna serve per sciare mentre al sud serve per abitare (i primi quattro capoluoghi italiani per altitudine sono meridionali: Enna, la mia Potenza, L’Aquila e Campobasso). Sia perché al sud l’edilizia è povera, i muri sottili, gli infissi scadenti (in Calabria e Sicilia, dati Confartigianato, le case malmesse sono quasi il triplo che in Trentino-Alto Adige). Come se non bastasse, al sud il gas per il riscaldamento costa mediamente più che al nord, per colpa di trasporti, accise e addizionali regionali. E così la notte più fredda della mia vita l’ho passata in un albergo (un grande ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 21 gennaio 2022) Che i liberisti mi perdonino, ma io alnon riesco a essere così contrario. Conosco bene le sue implicazioni economiche e morali, a cominciare dai debiti scaricati sulle nuove generazioni. Ma conosco bene anche il sud. Al sud ho sempre patito il freddo. Sia perché al nord la montagna serve per sciare mentre al sud serve per abitare (i primi quattro capoluoghi italiani per altitudine sono meridionali: Enna, la mia Potenza, L’Aquila e Campobasso). Sia perché al sud l’edilizia è povera, i muri sottili, gli infissi scadenti (in Calabria e Sicilia, dati Confartigianato, le case malmesse sono quasi il triplo che in Trentino-Alto Adige). Come se non bastasse, al sud il gas per il riscaldamento costa mediamente più che al nord, per colpa di trasporti, accise e addizionali regionali. E così la notte più fredda della mia vita l’ho passata in un albergo (un grande ...

Advertising

MartaMacc : @adtoomuch Pensi ai buoni motivi per non farlo… io faccio cosi, penso a cosa mi ha fatto a cosa merito e mi passa…… - strangisth1ngs : Magari il programma per motivi ben precisi non ne vuole parlare ancora ma se state buoni e non mettete le ruote ce… - melinacugliari : RT @Meira85253235: Dopo ogni booster la protezione risale per proteggerti dalla malattia grave e dalla terapia intensiva. Abbiamo tutti vi… - ivic00633480 : RT @Carl00__: @LaStampa I neri hanno buoni motivi per diffidare dai farmaci spinti dai bianchi. Bene ha fatto ad abbandonare un paese razzi… - Carl00__ : @LaStampa I neri hanno buoni motivi per diffidare dai farmaci spinti dai bianchi. Bene ha fatto ad abbandonare un p… -