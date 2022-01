Udienza su cimitero feti | Differenza Donna | trovare responsabili

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma –a fine settembre 2020 ha riscontrato la presenza alFlaminio di Roma di una vasta area con centinaia di sepolture identificate con il nome di donne che si sono sottoposte ad aborto terapeutico, senza che le donne ne fossero mai state informate. In seguito a questa vicenda, ricorda l’associazione in una nota, ha subito presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Roma “alla luce della violazione sistematica della riservatezza delle donne coinvolte, ultimo atto di denigrazione tra i molteplici riservati alle donne che si sottopongono alle procedure autorizzate dalla legge 194 in un contesto come quello italiano caratterizzato da una diffusa obiezione di coscienza del personale delle strutture sanitarie”. All’esposto di ...

Ultime Notizie dalla rete : Udienza cimitero

RomaDailyNews

... che so, una foto di un teschio, di un… Poteva spedirgliela lei'. 'Si era parlato ... 'Ma eravamo vicini all'per la causa di lavoro, e poi quell'intrusione per me Ilenia avrebbe ...... nel transitare in Viale, ha notato un uomo che accortosi della presenza dei poliziotti ha ...in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti e nella mattinata odierna si terrà l'dio ...L’atteggiamento sospetto mostrato da un uomo alla vista degli agenti della Squadra Volante in viale Cimitero a Cagliari ha fatto scattare l’attenzione dei poliziotti, che hanno deciso di effettuare un ...Tempo di lettura 2 minuti Clicca e condividi l'articoloL’ultimo intervento ha riguardato i servizi igienici per i disabili, con il bagno dedicato reso ora fruibile con nuovi sanitari, infissi e lavori ...