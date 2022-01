Quirinale | Renzi | ' Tra una settimana sarà tutto finito'

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen (Adnkronos) - "Tra una. Abbiamo bisogno di un presidente all'altezza dei nostri sogni. Italia viva darà una mano, Quando c'è un problema noi diamo una mano al Paese". Lo ha detto Matteoa radio Leopolda. "Ieri non è successo assolutamente niente. La sinistra ha fatto un tweet strano, da Qui, Quo, Qua. Se zio Paperone si è ritirato da un lato, Qui, Quo, Qua hanno fatto lo stesso tweet", ha spiegato il leader di Iv riferendosi alla riunione di ieri di Enrico Letta, Giuseppe Conte e Roberto Speranza e alle mosse di Silvio Berlusconi. "Berlusconi di fatto va verso il ritiro, vediamo con quali modalità. Ma quando l'altro giorno avevamo detto che non aveva i numeri avevamo detto la verità, ora se ne sono accorti tutti, anche Sgarbi", ha rivendicato ...

L'Ordine del giorno approvato dalla Camera per il voto dei grandi elettori positivi 'è sacrosanto'. Lo ha detto Matteoa radio Leopolda, a proposito di. 'Ma di che cavolo stiamo parlando? Se uno ha un ascesso o la febbre non può votare il presidente della Repubblica? Siamo fuori? Il presidente della ...Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo, a Radio Leopolda. 'Non sono particolarmente preoccupato perchè mancano pochi giorni, è normale e fisiologico che certe dinamiche richiedano antiche ...Ma coltivano segretamente alternative. E pensano che arriverà il momento di indicare un altro nome nel campo dei moderati, sfruttando l'annunciato sostegno di Matteo Renzi'. Ed è questo il vero incubo ...Roma, 20 gen L'Ordine del giorno approvato dalla Camera per il voto dei grandi elettori positivi "è sacrosanto". Lo ha detto Matteo Renzi a radio Leopolda, a pr ...