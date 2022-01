Nuoto | Mondiali 2022 | possibile un cambio di date Prossimamente confronto FINA-comitato organizzatore

(Di giovedì 20 gennaio 2022) La teoria dice che idia Fukuoka dovrebbero partire venerdì 13 maggio per concludersi domenica 29 maggio. La pratica del mondo reale, invece, è quella di una situazione pandemica ancora galoppante, e proprio per questo è stato organizzato untraper venerdì, a livello naturalmente virtuale. In ballo potrebbe esserci uno spostamento di. Attualmente, nonostante il basso numero di morti in Giappone, è imignorare quel che sta accadendo nel mondo, tant’è che il Paese nipponico ha chiuso i confini a ben 163 Paesi del mondo, compreso anche il Brasile, pur di salvaguardare la propria popolazione. Calendario: programma, ...

Il rischio Covid incombe sui Mondiali di nuoto 2022 in programma a partire da metà maggio a Fukuoka, in Giappone . Il paese nipponico sta infatti attraversando un momento di picco nei contagi, e in generale a preoccupare è la ... La teoria dice che i Mondiali di nuoto a Fukuoka dovrebbero partire venerdì 13 maggio per concludersi domenica 29 maggio. La pratica del mondo reale, invece, è quella di una situazione pandemica ancor ... Il rischio Covid incombe sui Mondiali di nuoto 2022 in programma a partire da metà maggio a Fukuoka, in Giappone. Il paese nipponico sta infatti attraversando un momento di picco nei contagi, e in gen ...