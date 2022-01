Napoli non paga affitto Stadio Maradona, il Comune lo mette in mora (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il Napoli si è visto scattare la diffida e la messa in mora da parte del Comune in seguito al mancato pagamento del canone di affitto dello Stadio Maradona. Il debito ammonta a 3.409.000 euro, una somma che ha fatto scattare il provvedimento di Palazzo San Giacomo, come ha riferito Il Mattino. La società partenopea ha chiesto la rinegoziazione del canone delle ultime due annualità, dato che i ricavi al botteghino nel periodo di riferimento hanno fortemente risentito della pandemia di Covid. Questa la situazione nello specifico, con il Napoli che deve 984 mila euro per la stagione 2018/19, 373.448 euro per la stagione 2019/20, 1.032.000 euro per la stagione 2020/21 e 1.019.000 euro per la stagione attualmente in corso. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ilsi è visto scattare la diffida e la messa inda parte delin seguito al mancatomento del canone didello. Il debito ammonta a 3.409.000 euro, una somma che ha fatto scattare il provvedimento di Palazzo San Giacomo, come ha riferito Il Mattino. La società partenopea ha chiesto la rinegoziazione del canone delle ultime due annualità, dato che i ricavi al botteghino nel periodo di riferimento hanno fortemente risentito della pandemia di Covid. Questa la situazione nello specifico, con ilche deve 984 mila euro per la stagione 2018/19, 373.448 euro per la stagione 2019/20, 1.032.000 euro per la stagione 2020/21 e 1.019.000 euro per la stagione attualmente in corso. SportFace.

