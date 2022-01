Governo: pre-consiglio alle 15, in Cdm attesi dl sostegni e su rincari bollette (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Il pre-consiglio, ovvero la riunione preparatoria del Cdm, è stato convocato per questo pomeriggio alle 15. All'ordine del giorno figura solo il ddl delega al Governo per l'adozione del codice della ricostruzione. Ma sul tavolo del Cdm sono attesi il decreto sostegni -per ristorare i comparti più colpiti dalle ultime misure anti-Covid- e le misure per calmierare i rincari delle bollette. Oggi è inoltre attesa la firma del premier Mario Draghi al Dpcm con la lista dei negozi dove non sarà obbligatorio avere il green pass base dal 1 febbraio. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 20 gennaio 2022) Roma, 20 gen. (Adnkronos) - Il pre-, ovvero la riunione preparatoria del Cdm, è stato convocato per questo pomeriggio15. All'ordine del giorno figura solo il ddl delega alper l'adozione del codice della ricostruzione. Ma sul tavolo del Cdm sonoil decreto-per ristorare i comparti più colpiti dultime misure anti-Covid- e le misure per calmierare idelle. Oggi è inoltre attesa la firma del premier Mario Draghi al Dpcm con la lista dei negozi dove non sarà obbligatorio avere il green pass base dal 1 febbraio.

Advertising

zazoomblog : Stefano Feltri: “Draghi al Quirinale conviene a tutti Un governo pre-elettorale può guidarlo chiunque - #Stefano… - ROSALBAPAU4 : @KremlinRussia_E 19.2022 da ROSALBA PAU Ministro Italiana a ruolo sindacale in asilo politico in tutto il mondo. Al… - ROSALBAPAU4 : @KremlinRussia_E 19.2022 da ROSALBA PAU Ministro Italiana a ruolo sindacale in asilo politico in tutto il mondo. Al… - ROSALBAPAU4 : @WhiteHouse 19.1.2022 da ROSALBA PAU Ministro Italiana a ruolo sindacale in asilo politico in tutto il mondo. Al PR… - ROSALBAPAU4 : @WhiteHouse 19.1.2022 da ROSALBA PAU Ministro Italiana a ruolo sindacale in asilo politico in tutto il mondo. Al PR… -

Ultime Notizie dalla rete : Governo pre CNA Piemonte Nord: cauto ottimismo Sono numeri esigui rispetto all'epoca pre - crisi, ma è un buon segnale che indica un'inversione di ... A supporto di questa fase ci attendiamo inoltre che prosegua l'impegno del Governo verso una ...

Innovazione, solo aiuti green ...con le riforme L'adesione all'appello del presidente della Repubblica e di conseguenza al governo ... A ottobre i prestiti alle famiglie tornano ai livelli pre Covid. Boom delle richieste... Le richieste ...

Governo: pre-consiglio alle 15, in Cdm attesi dl sostegni e su rincari bollette Il Sannio Quotidiano Governo: pre-consiglio alle 15, in Cdm attesi dl sostegni e su rincari bollette Roma, 20 gen. Il pre-Consiglio, ovvero la riunione preparatoria del Cdm, è stato convocato per questo pomeriggio alle 15. All'ordine del giorno figura solo il ddl delega al governo per l'adozione del ...

Caro bollette, interventi da 4 miliardi di euro. Oggi il decreto Il piano del governo per alleggerire i rincari delle bollette oggi in un decreto, dopo che nella riunione di ieri a Palazzo Chigi tra il premier Mario Draghi e i ministri Roberto Cingolani, Daniele Fr ...

Sono numeri esigui rispetto all'epoca- crisi, ma è un buon segnale che indica un'inversione di ... A supporto di questa fase ci attendiamo inoltre che prosegua l'impegno delverso una ......con le riforme L'adesione all'appello del presidente della Repubblica e di conseguenza al... A ottobre i prestiti alle famiglie tornano ai livelliCovid. Boom delle richieste... Le richieste ...Roma, 20 gen. Il pre-Consiglio, ovvero la riunione preparatoria del Cdm, è stato convocato per questo pomeriggio alle 15. All'ordine del giorno figura solo il ddl delega al governo per l'adozione del ...Il piano del governo per alleggerire i rincari delle bollette oggi in un decreto, dopo che nella riunione di ieri a Palazzo Chigi tra il premier Mario Draghi e i ministri Roberto Cingolani, Daniele Fr ...