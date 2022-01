Giampaolo: “Solo per la Sampdoria sono tornato ad allenare in corsa” (Di giovedì 20 gennaio 2022) Marco Giampaolo, nuovo tecnico della Sampdoria, ha parlato ai canale ufficiali del club ligure. Ecco cosa ha detto Leggi su pianetamilan (Di giovedì 20 gennaio 2022) Marco, nuovo tecnico della, ha parlato ai canale ufficiali del club ligure. Ecco cosa ha detto

Advertising

sampdoria : ?? | INTERVIEW #Giampaolo: «Tornato in corsa solo per la #Sampdoria». - DiMarzio : #Giampaolo torna alla @sampdoria, manca solo l’annuncio: confermate le indiscrezioni di ieri sera @SkySport - Dondolino72 : RT @RivistaUndici: La Sampdoria ha puntato di nuovo su Marco Giampaolo, uno dei tecnici più complessi del calcio italiano. Non solo per le… - GoalsserieA : RT @sampdoria: ?? | INTERVIEW #Giampaolo: «Tornato in corsa solo per la #Sampdoria». - giampaolo_baio : RT @MessoraClaudio: Ma dico io, uno... uno solo che per sbaglio, una volta, gli chiedesse: 'Scusi, ma lei come fa a saperlo?'. Perché i cas… -