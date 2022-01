Davide Devenuto svela perché lui e Serena Rossi non si sposano più. La confessione dell’attore (Di giovedì 20 gennaio 2022) Davide Devenuto e Serena Rossi (al momento) non si sposano più. La coppia di attori insieme da 13 anni e genitori di Diego avevano fatto sognare i fan con la romantica proposta di lui mentre lei era ospite di Mara Venier a Domenica In. Era il febbraio del 2019 e Serena Rossi, mentre presentava il film su Mia Martini che la vedeva protagonista, ha parlato della sua storia con Davide Devenuto: “A un posto al sole eravamo amici, io ero fidanzata e lui mi raccontava tutte le sue avventure amorose! Quando abbiamo smesso di lavorare insieme è nato qualcosa, per gioco. C’era sempre stata una simpatia, ma mai mi sarei aspettata di poter avere una storia seria”. Nel suo racconto Serena Rossi ha poi ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 20 gennaio 2022)(al momento) non sipiù. La coppia di attori insieme da 13 anni e genitori di Diego avevano fatto sognare i fan con la romantica proposta di lui mentre lei era ospite di Mara Venier a Domenica In. Era il febbraio del 2019 e, mentre presentava il film su Mia Martini che la vedeva protagonista, ha parlato della sua storia con: “A un posto al sole eravamo amici, io ero fidanzata e lui mi raccontava tutte le sue avventure amorose! Quando abbiamo smesso di lavorare insieme è nato qualcosa, per gioco. C’era sempre stata una simpatia, ma mai mi sarei aspettata di poter avere una storia seria”. Nel suo raccontoha poi ...

