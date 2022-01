Da oggi obbligo del green pass base per accedere ai servizi alla persona

Advertising

Adnkronos : Da oggi #GreenPassObbligatorio anche dal parrucchiere e dall’estetista. #ultimora - Agenzia_Ansa : Dal parrucchiere con il Green pass, scatta oggi l'obbligo #ANSA - fattoquotidiano : IN EDICOLA OGGI Scienziati contro: smentiti Draghi e Locatelli - cotrozzi_lisa : ?? Ordinanza 38/2022 del CGA Il Consiglio di Stato vuole sapere dal Ministero della Salute quanti vaccinati risult… - Obsolete_LG : RT @TereTWT: E comunque lo stesso collega che mi invitava l'anno scorso a firmare il referendum pro eutanasia, oggi esulta per l'obbligo va… -

Ultime Notizie dalla rete : oggi obbligo

Super Green Pass Da, 10 gennaio , entrerà in vigore anche l'di super Green pass (la cui durata é stata ridotta da 9 a 6 mesi) per i trasporti locali (su bus e metrodi indossare ...In realtànelle scuole si applicano il decreto - legge del 7 gennaio 2022 e la circolare ... In presenza di un caso di positività nella classe, la didattica prosegue in presenza, con l'di ...L’obbligo resterà in vigore fino al 31 marzo – fine dello stato di emergenza – e le multe per i trasgressori vanno dai 400 ai mille euro. Nel caso in cui è il dipendente invece accede al luogo di ...Strutturata e storica realtà, operante nel SETTORE TURISTICO dagli anni ’60, con sede a Bibione – San Michele al Tagliamento (VE) seleziona un/a NEO LAUREATO/A per un TIROCINIO, scopo inserimento, in ...