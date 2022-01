Covid, Ricciardi: «Pressione ancora fortissima sui sistemi sanitari» (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il professor Walter Ricciardi ha fatto il punto sulla situazione Covid in Italia intervenendo nel corso della trasmissione Agorà, in onda su Rai3. I dati del bollettino quotidiano suggeriscono un trend in cui, se non altro, si è avuta una diminuzione della crescita, si auspica di essere più o meno al picco e che presto possa concretizzarsi un miglioramento generale. «C'è - ha spiegato il consigliere del ministro della Salute e docente di Igiene della Cattolica di Roma - un rallentamento, ma ancora non c'è una discesa evidente. Quello che c'è ancora è una Pressione veramente fortissima sui sistemi sanitari e purtroppo sui morti». Morti Covid, il rischio per i prossimi giorni Sin dall'inizio della pandemia si è imparato che nel momento ... Leggi su ultimora.news (Di giovedì 20 gennaio 2022) Il professor Walterha fatto il punto sulla situazionein Italia intervenendo nel corso della trasmissione Agorà, in onda su Rai3. I dati del bollettino quotidiano suggeriscono un trend in cui, se non altro, si è avuta una diminuzione della crescita, si auspica di essere più o meno al picco e che presto possa concretizzarsi un miglioramento generale. «C'è - ha spiegato il consigliere del ministro della Salute e docente di Igiene della Cattolica di Roma - un rallentamento, manon c'è una discesa evidente. Quello che c'èè unaveramentesuie purtroppo sui morti». Morti, il rischio per i prossimi giorni Sin dall'inizio della pandemia si è imparato che nel momento ...

