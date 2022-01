Conferenza di Monaco in un thriller riuscito (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ormai, il pubblico si è abituato a veder arrivare, direttamente sul televisore di casa, saltando la sala cinematografica, titoli di spessore come questo Leggi su ilgiornale (Di giovedì 20 gennaio 2022) Ormai, il pubblico si è abituato a veder arrivare, direttamente sul televisore di casa, saltando la sala cinematografica, titoli di spessore come questo

Advertising

smilypapiking : RT @Principe_dUcria: Sta divenendo una grande tentazione per Putin Vi terrò aggiornati sull’andamento degli eventi, ma il mio sentimento… - Blackskorpion4 : RT @Principe_dUcria: Sta divenendo una grande tentazione per Putin Vi terrò aggiornati sull’andamento degli eventi, ma il mio sentimento… - Principe_dUcria : Sta divenendo una grande tentazione per Putin Vi terrò aggiornati sull’andamento degli eventi, ma il mio sentimen… - PadreCorgi : RT @LoreGiallorosso: @Moussolinho @PadreCorgi Mi ha ammazzato durante la conferenza Mou quando ha risposto a Lo Monaco che qualcuno aveva m… - Moussolinho : RT @LoreGiallorosso: @Moussolinho @PadreCorgi Mi ha ammazzato durante la conferenza Mou quando ha risposto a Lo Monaco che qualcuno aveva m… -