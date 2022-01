Caro energia, in arrivo 4 mld e nuovi ristori per i settori più in sofferenza (Di giovedì 20 gennaio 2022) E' slittato a domani il Cdm, che dovrebbe varare misure aggiuntive per far fronte al rinCaro delle bollette per le imprese più colpite dalla pandemia. Penalizzata dal Covid anche l'occupazione ... Leggi su tg.la7 (Di giovedì 20 gennaio 2022) E' slittato a domani il Cdm, che dovrebbe varare misure aggiuntive per far fronte al rindelle bollette per le imprese più colpite dalla pandemia. Penalizzata dal Covid anche l'occupazione ...

Advertising

matteosalvinimi : Grazie al ministro Giorgetti che ha convocato la riunione sul caro-energia al Mise. È necessario che governo interv… - Azione_it : La questione Quirinale distoglie lo sguardo dai veri problemi. Quello dell'energia per esempio, M5S e PD come pensa… - AndreaVenanzoni : “Goditi la guerra, perché la pace sarà terribile” Heinrich Böll A giudicare da come si sta mettendo, tra caro ene… - mlpedo : RT @matteosalvinimi: Grazie al ministro Giorgetti che ha convocato la riunione sul caro-energia al Mise. È necessario che governo interveng… - Agenparl : Caro energia. CNA Fita: “Taglio alle imposte sul carburante per non fermare l’autotrasporto') - -