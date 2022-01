AEW: Cody è tornato, ecco la sua pipebomb e la sfida a Guevara (Di giovedì 20 gennaio 2022) Cody è tornato e ha lanciato la sua sfida per il titolo TNT. Ricordando la pipebomb di Punk, Rhodes ha spiegato che non ha bisogno di turnare heel. Non ora che c’è una forbidden door aperta, con tanti wrestler pronti a fare il salto a Dynamite. Come Brody King, ad esempio. O magari nelle prossime settimane Gunner McGillcutty (riferimento a Walter). Però ora intende unificare i due titoli TNT e la prossima settimana a Beach Break combatterà un ladder match contro Sammy Guevara. Il video del ritorno di Cody In case you missed it, #CodyRhodes BUILT the forbidden door!Watch #AEWDynamite LIVE on @TBSNetwork right NOW! pic.twitter.com/6pmTJKLQhT— All Elite Wrestling (@AEW) January 20, 2022 Leggi su zonawrestling (Di giovedì 20 gennaio 2022)e ha lanciato la suaper il titolo TNT. Ricordando ladi Punk, Rhodes ha spiegato che non ha bisogno di turnare heel. Non ora che c’è una forbidden door aperta, con tanti wrestler pronti a fare il salto a Dynamite. Come Brody King, ad esempio. O magari nelle prossime settimane Gunner McGillcutty (riferimento a Walter). Però ora intende unificare i due titoli TNT e la prossima settimana a Beach Break combatterà un ladder match contro Sammy. Il video del ritorno diIn case you missed it, #Rhodes BUILT the forbidden door!Watch #AEWDynamite LIVE on @TBSNetwork right NOW! pic.twitter.com/6pmTJKLQhT— All Elite Wrestling (@AEW) January 20, 2022

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE AEW: Cody è tornato, ecco la sua pipebomb e la sfida a Guevara - - Zona_Wrestling : #WWE Booker T: 'Cody Rhodes non lascerà la AEW, per ora' - - SpazioWrestling : AEW/WWE: Novità sulla possibile presenza di Cody Rhodes alla Royal Rumble #CodyRhodes #AEW #WWE - TSOWrestling : Fine della telenovela a breve? #TSOS // #TSOW // #AEW - TSOWrestling : Le prime novità sullo status di Cody in #AEW. #TSOW // #TSOS -