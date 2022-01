AEW | Andrade ce l’ha fatta | ora è a capo di una stable assieme a Matt Hardy

(Di giovedì 20 gennaio 2022) Non sono mancate le sorprese nella puntata di Dynamite di ieri sera su TBS. Ad un certo punto è andata in porto una interlocuzione che andava avanti da due settimane:El Idolo ha infatti “comprato” il 51% delle azioni dellaFamily Office e ne è diventato il proprietario. Il CEO però rimarràe i due dirigeranno un folto gruppo composto dai Private Party, Jora Johl, Butcher & Blade e The Bunny. La foto che sancisce l’accordo TheFamily Office #AHFO #AEWDynamite #AEW pic.twitter.com/KVphwM4xy4— The Blade (@BladeofBuffalo) January 20, 2022

