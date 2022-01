Scuola | Flc Cgil | su dati contagi diffida al ministro Bianchi

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) "Dal, oggi in audizione, giungono notizie suidelo fra il personale dellae gli alunni a dir poco fumosi e opachi.che comunque, se confermati, sono meno rassicuranti ...

... oggi in audizione, giungono notizie sui dati del contagio fra il personale dellae gli ... Lo dice laCgil, che aggiunge di aver già inviato una richiesta di convocazione con all'ordine del ...A denunciare le problematiche che le scuole stanno vivendo con l'aggravarsi della pandemia Covid, sono i sindacatiCgil Puglia, UilRua Puglia, Snals - Confsal Puglia, Fgu Gilda Unams ...Roma, 19 gennaio - Dal Ministro, oggi in audizione, giungono notizie sui dati del contagio fra il personale della scuola e gli alunni a dir poco fumosi e opachi. Dati che comunque, se confermati, sono ..."Dal Ministro, oggi in audizione, giungono notizie sui dati del contagio fra il personale della scuola e gli alunni a dir poco fumosi e opachi. (ANSA) ...