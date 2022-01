Nuovo protocollo Covid, stop con 9 positivi: tutti i dettagli (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il ministero della Salute ha approvato la circolare con il Nuovo protocollo anti-Covid per lo sport, dopo gli ok dalla Conferenza Stato-Regioni e dal Cts Leggi su mediagol (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il ministero della Salute ha approvato la circolare con ilanti-per lo sport, dopo gli ok dalla Conferenza Stato-Regioni e dal Cts

Advertising

capuanogio : E' di 25 giocatori l'indicazione della rosa delle squadre di calcio, sulla quale calcolare la percentuale di giocat… - sportface2016 : +++Sport di squadra, ecco il nuovo protocollo anti-#Covid: stop alle attività con più del 35% dei giocatori positiv… - sportface2016 : +++#Cts dà ok a nuovo protocollo: con 35% di giocatori positivi (9 su 25) stop all'intero gruppo squadra+++ #Calcio #SerieA - TuttoRegia : Approvato il nuovo protocollo: in #SerieC stop solo se positivo oltre il 35% di atleti (almeno 9 su 25). Le note uf… - Wertlord_BetA : @CagliariCalcio Per il nuovo protocollo di lega con il 35% (9 positivi) possiamo chiedere il rinvio. Ho letto che sono 11 in questo momento. -