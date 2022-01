Michelangelo La Neve: morto il fumettista e sceneggiatore, aveva 62 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Michelangelo La Neve è deceduto a Roma all'età di 62 anni: oltre al mondo dei fumetti era noto per aver scritto le sceneggiature di 'Diabolik' e 'Ammore e malavita' con i Manetti Bros. Michelangelo La Neve, il 18 gennaio 2022, è morto a Roma all'età di 62 anni: lo sceneggiatore, che nel corso della sua carriera aveva lavorato sia nel mondo del fumetto che in quello del cinema, era principalmente noto per aver collaborato più volte con i Manetti Bros. La Neve, nato a Tarsia nel 1959, si trasferì a Varese quando era ancora un bambino e, a 18 anni, decise di stabilirsi a Roma al fine di dare inizio alla sua carriera come grafico e illustratore, specializzandosi anche nella scrittura di soggetti e sceneggiature. Tra le sue esperienza nel mondo dei fumetti … Leggi su movieplayer (Di mercoledì 19 gennaio 2022)Laè deceduto a Roma all'età di 62 anni: oltre al mondo dei fumetti era noto per aver scritto le sceneggiature di 'Diabolik' e 'Ammore e malavita' con i Manetti Bros.La, il 18 gennaio 2022, èa Roma all'età di 62 anni: lo, che nel corso della sua carrieralavorato sia nel mondo del fumetto che in quello del cinema, era principalmente noto per aver collaborato più volte con i Manetti Bros. La, nato a Tarsia nel 1959, si trasferì a Varese quando era ancora un bambino e, a 18 anni, decise di stabilirsi a Roma al fine di dare inizio alla sua carriera come grafico e illustratore, specializzandosi anche nella scrittura di soggetti e sceneggiature. Tra le sue esperienza nel mondo dei fumetti …

