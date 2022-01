LIVE Egitto-Sudan 1-0, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: inizia il secondo tempo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Egitto-Sudan 53? Al momento, prova opaca per Salah, un po’ come al debutto contro la Nigeria. 52? Al-Sulaya da fuori, con deviazione. Nel mentre, ammonito Mahjoub per proteste. 51? Ancora Abbas Omer con il cross da destra, El-Shenawy esce e smanaccia in angolo, ma all’indietro! Piccolo brivido per la difesa egiziana. 48? Abbas Omer, appena entrato, vuole la porta ma trova la curva. Il suo destro s’impenna. 47? inizia anche la ripresa di Guinea-Bissau-Nigeria, l’altra partita del girone che si sta giocando in contemporanea. 46? inizia il secondo tempo. 21.04 Doppio cambio Sudan: fuori Al-Rasheed e Hussein, dentro Abbas Omer e Hamed. 20.48 Finisce il primo ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIl programma di53? Al momento, prova opaca per Salah, un po’ come al debutto contro la Nigeria. 52? Al-Sulaya da fuori, con deviazione. Nel mentre, ammonito Mahjoub per proteste. 51? Ancora Abbas Omer con il cross da destra, El-Shenawy esce e smanaccia in angolo, ma all’indietro! Piccolo brivido per la difesa egiziana. 48? Abbas Omer, appena entrato, vuole la porta ma trova la curva. Il suo destro s’impenna. 47?anche la ripresa di Guinea-Bissau-Nigeria, l’altra partita del girone che si sta giocando in conranea. 46?il. 21.04 Doppio cambio: fuori Al-Rasheed e Hussein, dentro Abbas Omer e Hamed. 20.48 Finisce il primo ...

