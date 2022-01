L’Inter soffre ma la spunta! L’Empoli ko ai supplementari | i nerazzurri ai quarti di finale di Coppa Italia

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 20 gennaio 2022) E’ stata una serata difficile perdi Inzaghi, che se l’è vista brutta negli ottavi didi. Il match è iniziato col piede sbagliato: nei primi minuti Correa è stato costretto ad abbandonare il campo per un infortunio, dopo un contrasto con Romagnoli. Al posto dell’argentino è entrato Alexis Sanchez, che ha preso subito in mano la situazione, come fatto in Superna, regalando aila rete del vantaggio, al 13?. Al secondo tempo, però,che non si è mai arresa, ha pareggiato i conti grazie ad una rete di Bajrami, al 61?, per poi portarsi in vantaggio al 76? con un’autorete di Radu. Quando ormai tutto sembrava finito ed ogni speranza svanita, ci ha pensato Ranocchia a rimettere in gioco ...