Laura Pausini ospite nella seconda serata di Sanremo 2022 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Amadeus annuncia che Laura Pausini sarà ospite un super ospite in questa stagione di Sanremo. Laura Pausini sarà sul palco nella puntata del 2 febbraio Spunta fuori un altro nome d’eccellenza che sarà presente al prossimo Festival di Sanremo. Amadeus ha deciso di affidarsi ancora una volta all’edizione delle 20 del Tg1 per annunciare che Laura Pausini sarà sul palco dell’Ariston nella seconda serata del 2 febbraio. Il conduttore e direttore artistico del Festival è apparso fuori dal teatro sanremese con un grande mazzo di fiori. “Sto per inviarli a una grande artista amata in tutto il mondo”, ha detto prima di svelare il nome della cantautrice ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Amadeus annuncia chesaràun superin questa stagione disarà sul palcopuntata del 2 febbraio Spunta fuori un altro nome d’eccellenza che sarà presente al prossimo Festival di. Amadeus ha deciso di affidarsi ancora una volta all’edizione delle 20 del Tg1 per annunciare chesarà sul palco dell’Aristondel 2 febbraio. Il conduttore e direttore artistico del Festival è apparso fuori dal teatro sanremese con un grande mazzo di fiori. “Sto per inviarli a una grande artista amata in tutto il mondo”, ha detto prima di svelare il nome della cantautrice ...

