Kingdom Hearts: svelato l'evento per festeggiare il ventesimo anniversario (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Kingdom Hearts è una delle saghe videoludiche più amate e quest'anno compie il suo ventesimo anniversario, scopriamo come verrà festeggiato Il ventesimo anniversario di Kingdom Hearts è alle porte e Square Enix è pronta a festeggiarlo nel migliore dei modi possibili. Di recente sono state svelate molte novità per la saga, tra cui l'uscita di una collection che comprende tutti i capitoli usciti, in arrivo per la prima volta su Nintendo Switch. Grazie a un trailer di presentazione è stato specificato che questa collection uscirà solamente in versione cloud il 10 febbraio. L'anniversario di Kingdom Hearts sarà ricco di sorprese! Le novità non finiscono qui. Attraverso il Twitter ufficiale di ...

