Iliad, c’è la data ufficiale: quando avverrà lo sbarco sulla rete fissa (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Iliad, la popolare compagnia telefonica ha finalmente reso nota la data ufficiale del suo sbarco sulla rete fissa. La nota compagnia telefonica Iliad sta per fare il suo debutto ufficiale nel mercato delle offerte fibra ottica in Italia. L’annuncio dell’approdo sulla rete fissa risale a circa un anno e mezzo fa, nel luglio 2020, adesso l’azienda è davvero pronta per presentare ufficialmente le sue prime offerte per la connessione Internet a casa. Le varie proposte di Iliad per la rete fissa verranno rese note nel corso della prossima settimana, durante la conferenza stampa. Il logo della nota compagnia telefonica ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 19 gennaio 2022), la popolare compagnia telefonica ha finalmente reso nota ladel suo. La nota compagnia telefonicasta per fare il suo debuttonel mercato delle offerte fibra ottica in Italia. L’annuncio dell’approdorisale a circa un anno e mezzo fa, nel luglio 2020, adesso l’azienda è davvero pronta per presentare ufficialmente le sue prime offerte per la connessione Internet a casa. Le varie proposte diper laverranno rese note nel corso della prossima settimana, durante la conferenza stampa. Il logo della nota compagnia telefonica ...

Advertising

dariazzo_ : RT @ilSalvagenteit: #Iliad, c'è la data dell'ingresso nel mercato del telefono fisso. I prezzi saranno come in Francia? - ilSalvagenteit : #Iliad, c'è la data dell'ingresso nel mercato del telefono fisso. I prezzi saranno come in Francia?… - kogane_28_ : @maikel_pardo @benedettolevi E te vorresti passare dalla rete di Sky alla rete fatta da c**** di iliad? Interessante, c’è del genio - iLuca90 : #Iliad è pronta a sbarcare nel mondo telefonia fissa con una 'nuova rivoluzione', c'è la data ufficiale: il 25 Genn… - Simona_Manzini : Perché Verdini invia una lettera a Dell'Utri e Confalonieri attraverso un giornale locale toscano ripreso dalle tes… -