Cent'anni dopo, un viaggio nella storia per i 100 anni del PCI (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il 21 gennaio 1921 nasceva a Livorno il Partito Comunista d'Italia, poi Partito Comunista Italiano. Per ripercorrere, in occasione di questa ricorrenza cento anni di storia italiana, nell'ultimo giorno dell'anno del centenario del Pci, POP idee in Movimento organizza domani, 20 gennaio, la proiezione del film documentario diretto da Monica Maurer e prodotto dall'Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico (AAMOD) 'Cent'anni dopo'. Un viaggio che attraversa la storia del Partito Comunista Italiano e dei milioni di militanti, cittadine e cittadini che con passione e dedizione hanno fatto quella storia, sui territori e nei quartieri delle nostre città. 32 minuti in cui le vicende del maggiore partito comunista dell'Europa occidentale ...

