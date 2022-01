Australian Open 2022 | Lucia Bronzetti travolta da Ashleigh Barty nel 2° turno | l’azzurra si ferma al 2° turno

Leggi su oasport

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Troppo fortepernel secondodegli(n.142 del ranking) aveva davanti a sé una parete ripidissima da scalare, rappresentata dalla n.1 del mondo in casa propria.ha espresso un tennis vario e convincente al cospetto di unache ha risentito soprattutto dal punto di vista emotivo delle qualità della sua avversaria. Ricordiamo che, per la prima volta in un secondodi uno Slam, non ha mai sperimentato un’esperienza del genere. E così il 6-1 6-1 dell’a in 53? di gioco è molto severo, ma rispecchia i valori in campo. Per ...