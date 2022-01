"Più rapida e violenta". Incubo Omicron 2, l'ultima mutazione aggredisce l'Europa: con cosa abbiamo a che fare (Di martedì 18 gennaio 2022) Quando ancora siamo in attesa del picco dei contagi dovuti ad Omicron, che potrebbe essere arrivato, si inizia a parlare in modo sempre più consistente di Omicron 2. Si tratta dell'ultima mutazione del Covid, la quale avrebbe iniziato a circolare, innescando ovviamente il dibattito. Tra chi spegne l'allarmismo, ecco Massimo Ciccozzi, responsabile dell'unità di Statistica medica ed Epidemiologia della facoltà di Medicina e Chirurgia del Campus Biomedico di Roma, il quale spiega: "Omicron 2 è una variante del Sars-cov 2 come tutte le altre. Ne abbiamo viste una quantità incredibile man mano che siamo andati avanti in questa storia e probabilmente ne vedremo altre. Non c'è da spaventarsi perché tanto si combattono tutte allo stesso modo: vaccino e mascherine", taglia corto. E ancora, ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) Quando ancora siamo in attesa del picco dei contagi dovuti ad, che potrebbe essere arrivato, si inizia a parlare in modo sempre più consistente di2. Si tratta dell'del Covid, la quale avrebbe iniziato a circolare, innescando ovviamente il dibattito. Tra chi spegne l'allarmismo, ecco Massimo Ciccozzi, responsabile dell'unità di Statistica medica ed Epidemiologia della facoltà di Medicina e Chirurgia del Campus Biomedico di Roma, il quale spiega: "2 è una variante del Sars-cov 2 come tutte le altre. Neviste una quantità incredibile man mano che siamo andati avanti in questa storia e probabilmente ne vedremo altre. Non c'è da spaventarsi perché tanto si combattono tutte allo stesso modo: vaccino e mascherine", taglia corto. E ancora, ...

