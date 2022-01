"Non siate manichini da crash test della guida autonoma di Tesla": la pubblicità sul New York Times fa scalpore (Di martedì 18 gennaio 2022) L'organizzazione The Dawn Project ha analizzato diversi video su YouTube per rilevare che il sistema di guida autonoma di Tesla non è sicuro e ne ha chiesto il divieto fino a quando non lo sarà.... Leggi su dday (Di martedì 18 gennaio 2022) L'organizzazione The Dawn Project ha analizzato diversi video su YouTube per rilevare che il sistema didinon è sicuro e ne ha chiesto il divieto fino a quando non lo sarà....

Advertising

Hanji_quokka_ : @dumpling_llama Aiuto ci credo, io poi ho ansia in posti nuovi Ci credo ?? L'importante è che voi stiate bene e che… - massimosecondo5 : Cara @Topcalcio24. Sul sito AIA non si legge alcun messaggio di scuse al #Milan. Dove avete preso l’informazione? Siate trasparenti???????? - TurboSofi : RT @furbymemi01: Comunque, siate sincerx riguardo a Mattia. Se non vi piace così tanto come Chri non c'è bisogno di fingere, ci mettiamo l'… - TRASHITALIANO3 : RT @Jothequeen3: Raga non siate tranquilli solo perché finora siamo stati forti al televoto, i fan degli altri se ne sono accorti e voglion… - Noemi35930783 : RT @Jothequeen3: Raga non siate tranquilli solo perché finora siamo stati forti al televoto, i fan degli altri se ne sono accorti e voglion… -