Le due varianti introdotte da Spalletti: il bisogno di felicità e il senso di appartenenza (Di martedì 18 gennaio 2022) La qualità del gioco che il Napoli sta esprimendo dipende da fattori che sono normalmente analizzati nei commenti alle partite. Tuttavia è mia impressione che Spalletti ne abbia introdotti due altri, che valorizzano aspetti personali importanti per ogni essere umano e che riguardano il bisogno di felicità e il senso di appartenenza. Infatti, ha detto: «Dobbiamo rendere felice qualcuno per essere persone felici. Da un punto di vista personale la famiglia, da quello professionale i nostri tifosi, non ce ne fregano i numeri individuali e chi fa gol, dobbiamo portare un risultato di squadra e di gruppo alla nostra città, che faccia sentire i tifosi orgogliosi di noi. Dobbiamo fare qualcosa per l'affetto del pubblico per la nostra maglia». D'altra parte come si fa a non sposare questo approccio al calcio in ...

