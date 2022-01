L'arbitro Serra fa tenerezza ma non ricordiamo genuflessioni per gli errori di Orsato (Di martedì 18 gennaio 2022) E' stato un calciatore mancato Serra, è un mite impiegato di una finanziaria, scrive la Gazzetta che nel frattempo sta scavando nel suo passato alla ricerca evidentemente d'una traccia di follia che ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 18 gennaio 2022) E' stato un calciatore mancato, è un mite impiegato di una finanziaria, scrive la Gazzetta che nel frattempo sta scavando nel suo passato alla ricerca evidentemente d'una traccia di follia che ...

pisto_gol : L’AIA, che non si è mai scusata per gli errori di LoBello, Mattei Ceccarini, De Santis Tagliavento e Orsato oggi si… - Gazzetta_it : L'Aia si scusa con il Milan per gli errori di Serra, l'arbitro verso un lungo stop #MilanSpezia - AntoVitiello : Errore clamoroso dell'arbitro #Serra che fischia fallo per il #Milan sul gol di Messias. Rossoneri che hanno creat… - nerone_kk : @FeliceRaimondo La juve ha vinto ieri sera con l'arbitro Serra di Torino 3 rivincera' domenica li scontro diretto… - pinoalfredos : RT @pisto_gol: L’AIA, che non si è mai scusata per gli errori di LoBello, Mattei Ceccarini, De Santis Tagliavento e Orsato oggi si scusa pe… -