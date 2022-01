La peste suina colpisce il nord-ovest: boschi in “lockdown”. “Circa 18mila cinghiali a rischio. Va scongiurato salto dal selvatico agli allevamenti” (Di martedì 18 gennaio 2022) “Non possiamo mettere a rischio un mercato come quello dell’export legato all’allevamento di suini, che in Italia vale sei miliardi”. Così Giovanni Toti, sintetizzando, spiega il lockdown dei boschi che ha colpito 114 comuni tra le province di Savona, Genova e Alessandria. Divieto di caccia e pesca, ma anche stop a gite e attività di trekking ed escursionismo (a piedi come in bicicletta), la raccolta di funghi o tartufi. Un’ordinanza firmata in intesa tra ministero della Salute e delle Politiche agricole, alimentari e forestali, che mira a contenere la diffusione della peste suina Africana, morbo letale per la stragrande maggioranza dei suini che contagia. L’allarme sull’arrivo del virus in Europa è scattato due anni fa, ed è proprio a seguito di un controllo di routine che, lo scorso 6 gennaio, è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 18 gennaio 2022) “Non possiamo mettere aun mercato come quello dell’export legato all’allevamento di suini, che in Italia vale sei miliardi”. Così Giovanni Toti, sintetizzando, spiega ildeiche ha colpito 114 comuni tra le province di Savona, Genova e Alessandria. Divieto di caccia e pesca, ma anche stop a gite e attività di trekking ed escursionismo (a piedi come in bicicletta), la raccolta di funghi o tartufi. Un’ordinanza firmata in intesa tra ministero della Salute e delle Politiche agricole, alimentari e forestali, che mira a contenere la diffusione dellaAfricana, morbo letale per la stragrande maggioranza dei suini che contagia. L’allarme sull’arrivo del virus in Europa è scattato due anni fa, ed è proprio a seguito di un controllo di routine che, lo scorso 6 gennaio, è ...

