Governo pone la fiducia alla Camera su dl super green pass (Di martedì 18 gennaio 2022) Il Governo ha posto la questione di fiducia sul decreto legge super green pass alla Camera. Lo ha annunciato nell'aula di Montecitorio il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà. L'Aula della Camera voterà oggi la fiducia posta dal Governo sul decreto super green pass a partire delle 20.18, come ha deciso la conferenza dei capigruppo. Dalle 18.35 sono previste le dichiarazioni di voto. Leggi su ilfogliettone (Di martedì 18 gennaio 2022) Ilha posto la questione disul decreto legge. Lo ha annunciato nell'aula di Montecitorio il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà. L'Aula dellavoterà oggi laposta dalsul decretoa partire delle 20.18, come ha deciso la conferenza dei capigruppo. Dalle 18.35 sono previste le dichiarazioni di voto.

Advertising

LupoGri45257305 : RT @steal61: La deriva antidemocratica ci pone all'attenzione di #Amnestyinternational Dal governo nessun segno di #vergogna https://t.co… - marcodelucact60 : RT @martinacarletti: #RT @riconquistareIT: Chi non pone l'uscita dall'Unione europea al primo punto del proprio programma è irrimediabilmen… - FoffoRoberta : @StarBluRose @fabio_zagami @pakdav @barbarab1974 Non capisco come non faccia a domandarsi perche i media e il gover… - GustavoMichele6 : Esatto. E pensare che alla luce di questi dati il nostro governo costringa i bambini e i ragazzi ad andare a scuola… - mariafalsetta : RT @martinacarletti: #RT @riconquistareIT: Chi non pone l'uscita dall'Unione europea al primo punto del proprio programma è irrimediabilmen… -