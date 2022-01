Estrazioni del Lotto di gennaio 2022 (Di martedì 18 gennaio 2022) Estrazioni del Lotto di Sabato 15 gennaio 2022 Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 1 73 47 90 88 Cagliari: 44 6 81 2 45 Firenze: 14 19 76 41 53 Genova: 57 88 32 20 67 Milano: 70 42 34 57 43 Napoli: 2 78 30 74 5 Palermo: 47 14 23 82 20 Roma: 68 63 62 78 85 Torino: 85 18 66 81 83 Venezia: 42 15 66 46 76 Nazionale: 25 56 10 32 30 Estrazioni del Lotto di Giovedì 13 gennaio 2022 Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 83 90 33 15 84 Cagliari: 73 86 26 8 87 Firenze: 10 68 47 81 51 Genova: 71 49 43 38 61 Milano: 11 55 6 68 85 Napoli: 86 41 74 23 56 Palermo: 3 86 82 89 10 Roma: 90 25 ... Leggi su quifinanza (Di martedì 18 gennaio 2022)deldi Sabato 15Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 1 73 47 90 88 Cagliari: 44 6 81 2 45 Firenze: 14 19 76 41 53 Genova: 57 88 32 20 67 Milano: 70 42 34 57 43 Napoli: 2 78 30 74 5 Palermo: 47 14 23 82 20 Roma: 68 63 62 78 85 Torino: 85 18 66 81 83 Venezia: 42 15 66 46 76 Nazionale: 25 56 10 32 30deldi Giovedì 13Ruota 1° estr. 2° estr. 3° estr. 4° estr. 5° estr. Bari: 83 90 33 15 84 Cagliari: 73 86 26 8 87 Firenze: 10 68 47 81 51 Genova: 71 49 43 38 61 Milano: 11 55 6 68 85 Napoli: 86 41 74 23 56 Palermo: 3 86 82 89 10 Roma: 90 25 ...

Advertising

UmbyWanKenobi : RT @GreenItalia1: Dalla proposta di aumentare le estrazioni del gas italiano alla poca chiarezza in tema di tassonomia verde: il percorso g… - GreenItalia1 : Dalla proposta di aumentare le estrazioni del gas italiano alla poca chiarezza in tema di tassonomia verde: il perc… - SergCami : RT @GBenamati: Aumentare estrazioni nazionali #gas in sicurezza per diminuire importazioni e valorizzare maggiormente la potenzialità ita… - MaxPiach : RT @GBenamati: Aumentare estrazioni nazionali #gas in sicurezza per diminuire importazioni e valorizzare maggiormente la potenzialità ita… - GBenamati : Aumentare estrazioni nazionali #gas in sicurezza per diminuire importazioni e valorizzare maggiormente la potenzi… -