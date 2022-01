Effetti avversi nei tennisti vaccinati agli Australian Open 2022? I No vax sfruttano un vecchio video (Di martedì 18 gennaio 2022) Circola un video dove la tennista Dalila Jakupovic avrebbe avuto un malore durante gli Australian Open 2022 che, secondo i No vax, sarebbe dovuto alla vaccinazione anti Covid-19. Effetti avversi scrivono in alcuni post Facebook, ma il video risulta utilizzato al di fuori del contesto originale. Per chi ha fretta Il video mostra la tennista Dalila Jakupovic mentre si sente male durante una partita. La tennista Dalila Jakupovic non è iscritta agli Australian Open 2022. Il video risale a metà gennaio 2020, quando ancora non c’era un vaccino e il virus era ancora “confinato” in Asia. Analisi Ecco il testo del post pubblicato dall’utente Anita, che riporta ... Leggi su open.online (Di martedì 18 gennaio 2022) Circola undove la tennista Dalila Jakupovic avrebbe avuto un malore durante gliche, secondo i No vax, sarebbe dovuto alla vaccinazione anti Covid-19.scrivono in alcuni post Facebook, ma ilrisulta utilizzato al di fuori del contesto originale. Per chi ha fretta Ilmostra la tennista Dalila Jakupovic mentre si sente male durante una partita. La tennista Dalila Jakupovic non è iscritta. Ilrisale a metà gennaio 2020, quando ancora non c’era un vaccino e il virus era ancora “confinato” in Asia. Analisi Ecco il testo del post pubblicato dall’utente Anita, che riporta ...

